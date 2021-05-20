الحويلي: جلسات ملتقى الحوار قد تمتد لتعديل مقترحات “لجنة فبراير”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أرجع عضو المجلس للدولة وأحد أعضاء الملتقى السياسي، عبدالقادر الحويلي، اليوم الخميس، سر الاهتمام القائم بشأن طريقة انتخاب رئيس ليبيا القادم والصلاحيات التي ستمنح له، إلى كونها “التجربة الأولى” لليبيين في إنتخاب رئيس بلادهم.

الحويلي قال في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن “الإشكالية لن تتوقف عند كيفية انتخاب الرئيس، سواء من قبل البرلمان أو مباشرة من قبل الشعب، والتي يتوقع حسمها خلال جلسات الملتقى القادمة”، كاشفًا عن احتمال امتداد مناقشات الملتقى، للمطالبة بتعديل مقترحات “لجنة فبراير”، التي تم تضمينها بالإعلان الدستوري، وتحديداً فيما يتعلق بصلاحيات رئيس البلاد.

وأضاف، أن جلسات الملتقى ستناقش كل بنود مقترح القاعدة الدستورية، ومنها صلاحيات الرئيس، مشيرًا إلى أن البعض يرى أن ما منح للرئيس كان أكثر مما ينبغي؛ ولذا لا بد من تقليص هذه الصلاحيات، وذلك في ظل رؤيتهم بأن “السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة”، على حد قوله.

وحول موقفه من كيفية انتخاب الرئيس، قال الحويلي، إن “الجميع عاين كيف استبدت قيادات السلطتين التشريعية والتنفيذية السابقة بمؤسساتها، وانفردت بالقرار رغم أنها لم تُنتخب من قبل الشعب”، مضيفا “وبالتالي لا أحد يمكنه التكهن بما قد يفعله رئيس سينتخب ويدعم من الشعب. هناك تخوف حقيقي من أن يتغول، خاصة في ظل عدم وجود دستور، وربما قد يقدم في لحظة ما على حل البرلمان”.

ورجح، أن تتزايد حظوظ خيار انتخاب الرئيس “مباشرة من الشعب”، بسبب رغبة الجميع بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، فضلاً عن وجود تخوفات من أن البرلمان سيكون محكوماً بتحالفاته وتكتلاته، ولن تنجو عملية الانتخاب داخله من شبهات شراء الأصوات لصالح شخصية بعينها، على حد قوله.

وحدد مقترح القاعدة الدستورية الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2021، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021م، ونشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الأربعاء، الاختصاصات التي يتولاها رئيس الدولة بعد انتخابه.

وجاء في المادة 29 من المقترح، تحديد 13 اختصاصا يتولاها رئيس الدولة بعد انتخابه، وهي: تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية و اختيار رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومته بالتشاور مع مجلس النواب، والقيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

ومن بين مهام رئيس الدولة، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب وتعيين السفراء وممثلي ليبيا بالخارج بناء على اقتراح وزير الخارجية وتعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، إضافة إلى إصدار القوانين التي يقرها مجلس النواب وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

كما أن من اختصاصاته، إعلان حالة الطوارئ والحرب وعرضها بشرط عرضها على مجلس النواب لإقراره بالأغلبية خلال 10 أيام، فضلا عن أنه يحق له ترأس اجتماعات مجلس الوزراء، في حال حضوره، بالإضافة إلى إعفاء رئيس الوزراء من مهامه بعد التشاور مع مجلس النواب، وكذلك إعفاء الوزراء بعد التشاور مع رئيس الحكومة.

ووفق المقترح، فإن بالإمكان إضافة اختصاصات أخرى لرئيس الدولة ينص عليها الإعلان الدستوري والقانون .

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت، أنها ستعقد اجتماعاً افتراضياً لملتقى الحوار السياسي يومي 26 و27 مايو الجاري؛ لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.