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نورلاند لرئيس مجلس النواب: اعتماد القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحث المستشار صالح، مع السفير الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة.

وأكد الجانبان على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر القادم.

ومن جانبه أكد نورلاندخلال اللقاء على ان اعتماد القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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