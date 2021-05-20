صالح يؤكد للسفير الأمريكي إجراء الانتخابات في موعدها

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن نورلاند أكد خلال لقائه صالح في العاصمة المصرية القاهرة أن اعتماد القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة.