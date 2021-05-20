رئيس المجلس الرئاسي يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي وعبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي اليوم الخميس سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وأبلغ سفير الاتحاد الأوروبي رئيس المجلس الرئاسي بافتتاح سفارة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وأخذ الإذن بمباشرة العمل.

كما تم التطرق إلى القضايا المشتركة التي تجمع ليبيا والاتحاد الأوروبي، وهي قضايا تتطلب التعاون المستمر، وأحد أهم القضايا هي قضية الهجرة غير النظامية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي على التعاون في دعم تأمين الحدود الجنوبية الليبية ودعم مشاريع التنمية في مناطق الجنوب باعتبارها شيء أساسي لمكافحة الهجرة غير النظامية.