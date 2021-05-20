البيوضي: الدبيبة سيكون أمام اختبارات صعبة وعسيرة خلال الأيام المقبلة

قال سليمان البيوضي، المحلل السياسي من مصراتة، إن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يعمل بشكل دؤوب ويكسر كثيرا من الحواجز، وفي كل مرة يثبت ما قلته أول مرة أنه يمثل فرصة حقيقية لتقديم وجه مصراتة التجاري والاقتصادي.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إنه بقدر الأخطاء الاتصالية التي وقع فيها الدبيبة، لكنه يحاول أن يتقدم في مساره الذي أعلن عنه، النظر في أخطائه فقط، هو بحث عن اجترار الأزمة ومحاولة لإعادتنا للمربع الأول.

وتابع:” نحن بحاجة لتعزيز الإيجابيات وإسنادها لتتسع وتكبر وتصل بنا لمرحلة من الاستقرار الآمن “.

وأوضح البيوضي:” من دون شك خلال الأيام والأشهر المقبلة سنكون أمام حالة من التدافع، وسيكون الدبيبة وفريقه أمام اختبارات صعبة وعسيرة وقدرته على التفاعل معها سيعطي مؤشرات لما بعدها”.

واختتم:” حتى الآن هناك نجاح مستمر رغم الفشل، لكن تعامل مع النص دون بحث في التفاصيل، من جديد ما لم يستوعب الجميع قيم الوحدة والسلام ويعملوا على تعزيزها فلن نعبر للأمام .”