الوطنية للنفط تدشن مشروع معامل جامعة النجم الساطع بالبريقة

افتتحت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس، مشروع المعامل التعليمية بجامعة النجم الساطع ، حيث شمل المشروع معمل تعليمي عن الطاقات المتجددة لتخصصي الهندسة الكهربائية والميكانيكية ومعمل لغة إنجليزية بسعة 20 طالب وعدد (2) معامل حاسب آلي بسعة 40 طالب.

ويأتي هذا التدشين استكمالا لجهود المؤسسة الوطنية للنفط وإدارة التنمية المستدامة من أجل توفير البيئة التعليمية اللائقة والمناسبة لتحسين المخرجات التعليمية والرفع من مستوى التحصيل العلمي بما يواكب متطلبات سوق العمل.

وحضر مراسم الافتتاح مسعود سليمان رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز ورحيل صالح عميد جامعة النجم الساطع المكلف وفرج الوافي كاتب عام الجامعة ومحمد الجهاني وهيثم المنقوش عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وعدد من موظفي واعضاء هيئة التدريس بجامعة النجم الساطع ببلدية البريقة بمنطقة الهلال النفطي.