نورلاند لعقيلة صالح: اعتماد القاعدة الدستورية والميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب

أكد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلان أن «اعتماد القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب»، وفق ما نشره المجلس عبر موقعه على الإنترنت.

جاء تأكيد نورلاند خلال لقائه اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال مجلس النواب إن نورلاند بحث مع صالح تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق «لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة».

وأضاف أن صالح ونورلاند أكدا خلال اللقاء على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

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