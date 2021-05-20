البعثة الأممية: هذه نتائج اجتماع مجموعة العمل السياسي بشأن ليبيا

عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية لعملية برلين (الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) اجتماعًا لمجموعة العمل في 19 مايو لتقييم التقدم المحرز على المسار السياسي في ليبيا.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 لا يزال يمثل الأولوية القصوى لاستكمال المرحلة التحضيرية والتحول الديمقراطي في ليبيا على النحو المتفق عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF).

وأثنى المشاركون في الاجتماعات على عمل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي التي أعدت مقترحًا لوضع أساس دستوري للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 ورحبوا بالقرار الذي اتخذه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيس، بعقد جلسة عامة افتراضية للملتقى في 26 و 27 مايو للنظر في هذا الاقتراح وشجع الرئيسان المشاركان منتدى الحوار الوطني والسياسي على توضيح جميع النقاط العالقة بروح من التوافق بهدف الوصول إلى اتفاق واسع النطاق.

وأشار الرؤساء المشاركون، في هذا السياق، إلى قرار مجلس الأمن 2570 (2021) بتاريخ 16 أبريل 2021 الذي يدعو السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021 وتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات عند الضرورة، بحلول 1 يوليو 2021.

ورحب المشاركون في الاجتماع باستعداد مجلس النواب، كما ورد في التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس النواب، لتلقي ودراسة مقترح الأساس الدستوري من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.