فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا

القاهرة 20 مايو 2021 (وال)- التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الخميس بالعاصمة المصرية القاهرة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند.

هذا وبحث فخامته خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق، لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة.

وأكد فخامته وسعادة سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، على إجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

من جانبه، أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا السيد ريتشارد نورلاند، على إن اعتماد القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة، اختصاص أصيل لمجلس النواب. (وال) إ م

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