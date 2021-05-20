مفوضة أوروبية: نبحث تقديم مساعدات اقتصادية لليبيا مقابل عقد اتفاق بشأن الهجرة

قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، إن الاتحاد الأوروبي يعمل على عقد اتفاقيات بشأن الهجرة مع تونس وليبيا.

وأضافت يوهانسون في تصريحات لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، رصدتها “الساعة 24″، أن الاتفاق مع تونس يمنحها مساعدات اقتصادية في مقابل تشديدها على جهود منع وصول المهاجرين إلى أوروبا.

وأوضحت المفوضة الأوروبية أن المحادثات جارية مع ليبيا للتوصل إلى اتفاق مشابه لاتفاق تونس، مردفة: “نعمل على منع مغادرة المهاجرين من نقاط الهجرة في ليبيا وتونس”.

وأكدت أن “الاتحاد الأوروبي يجري محادثات مع الحكومة الليبية بشأن اتفاق جديد مرتبط بالهجرة من سواحل ليبيا، دون انتظار انتخابات ديسمبر”.