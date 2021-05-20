24 بلدية تستعد لانتخاب مجالسها (أسماء)

أعلن رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية المكلف الصادق الحراري، فتح باب التسجيل للمترشحين في انتخابات المجالس البلدية لـ24 بلدية.

وأوضح الحراري، خلال مؤتمر صحفي نظمته اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، برنامج انتخابات المجالس البلدية في دورته الثانية في إطار استكمال العملية الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية على مستوى ليبيا، حيث اعتمدت وزارة الحكم المحلي 116 بلدية على مستوى ليبيا والذي باشرت اللجنة المركزية العملية الانتخابية بها حيث تم الانتخاب في 43 بلدية، منها 40 بلدية انتخب بها العمداء، وباشرت مجالسها العمل، وسيتم افتتاح سجل الناخبين في البلديات المتبقية

وبيّن الحراري أن فترة الترشح ستبدأ في 5 يونيو المقبل وحتى 17 من ذات الشهر، مشيرا الى أن البلديات هي البيضاء وتازربو والقبة وبير الأشهب وتوكرة والقيقب وجردس العبيد وسلوق، قمينس، طبرق، المرج، الأبرق، مساعد، الجفرة، هراوة، جنزور، السايح، سبعية، الأصابعة، مرادة، صرمان، أم الرزم، الشقيقة، الأبيار

كما أعلن الحراري ايضا عن فتح سجل الناخبين في مدينة بنغازي وباقي البلديات يوم الإثنين المقبل على أن يكون نظام الانتخابات بالقائمة للفئة العامة، والنظام الفردي لفئة ذوي الإعاقة، والنظام الفردي لفئة المرأة.

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