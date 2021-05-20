بحضور السايح.. المفوضية تعقد اجتماعا استثنائيا في بنغازي

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، اجتماعاً استثنائياً للمجلس والإدارة العامة وفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية.

وبحث الاجتماع بحسب بيان المفوضية، الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية وآخر مستجدات المشهد الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، آخر مستجدات التحضير للعملية الانتخابية المقبلة، والتقييم النهائي لمدى جاهزية المفوضية.

أوضح السايح في كلمته بالاجتماع أن مستوى الجاهزية يصل إلى 70% وتشمل جميع التفاصيل الفنية واللوجستية والكوادر البشرية، فيما تبقى نسبة 30% المتعلقة بالشق القانوني للانتخابات، إلى حين إصدار القانون.

وأوضح السايح أن المفوضية تعمل بكافة كوادرها ليكون الاستحقاق القادم في أفضل الظروف وبأعلى المعايير المهنية مؤكداً على أهمية تكاثف الجهود بين الإدارة العامة ومكاتبها لتذليل كافة الصعوبات والمختنقات الإدارية أو الفنية.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالتواصل وتوفر الإمكانيات اللوجستية وبحث أفضل السبل لتجاوز ما يمكن أن ينشأ من عقبات، مثمنين الإرادة الوطنية التي جمعت بين الليبيين للوصول إلى الخيار الانتخابي سبيلا للاستقرار والسلم المجتمعي.

يذكر أن الاجتماع حضره، عضوي مجلس المفوضية، عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة، والمدير العام، يحيى الجديد، ومدير إدارة العمليات، الصادق الزكار، ورؤساء مكاتب الإدارة الانتخابية ومنسقي العمليات بكافة مناطق ليبيا.