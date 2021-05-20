عقيله صالح والسفير الأمريكي يبحثان في القاهرة تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيله صالح “، بالعاصمة المصرية القاهرة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ” ريتشارد نورلاند”.

وبحث عقيله صالح مع ” نورلاند ” تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق، لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة.

وأكد عقيله صالح، وسفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، على إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

ومن جانبه أكد “نورلاند”، خلال اللقاء، أن اعتماد القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب.