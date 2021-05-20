كورونا ليبيا.. إحصائيات بعيدة عن الواقع الوبائي

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، عن تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا، 299 إصابة، أكثر من 200 منها لمصابين جدد، لترفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى أكثر من 180 ألف حالة، في حين تجاوز إجمالي الوفيات 3100 حالة.

ووصف مراقبون هذه الإحصائيات بغير الدقيقة بسبب قلة الأعداد اليومية للفحوصات التي تجريها فرق التقصي الوبائي التي تشتكي في معظمها من نقص المواد التشغيلية لأجهزة “بي سي آر”.

ويرصد المواطنون تفشي الفيروس بشكل كبير في ليبيا، كما أن ارتفاع حالات الوفيات في المدن الليبية بات ملحوظا وفقا لمواطنين من مختلف المدن، في وقت لم تجر الفحوص لغالبيتهم للتأكد من خلوهم من الوباء لعدم وجود مسحات، فيما ظهرت عليهم أعراض صريحة للفيروس.

وفيما تبذل وزارة الصحة جهودها، إلا أن غياب التطوير للمرافق الصحية منذ أكثر من نصف قرن يلقي بظلاله على الخدمات الطبية ليدفع المواطن الثمن كل يوم بسوء الخدمات المقدمة.

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