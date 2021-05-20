أبوجناح: لن نسمح بتهميش دور شباب فزان

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح اليوم الخميس خلال لقائه المجلس الأعلى لشباب فزان أنه لن يسمح بتهميش دور شباب فزان مشيراً لدورهم المحوري في تنمية وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في فزان.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن أبوجناح أكد خلال لقائه المجلس الأعلى لشباب فزان بمنطقة تامزاوا التزامه بأن تستمع حكومة الوحدة الوطنية لصوت الشباب، وأن تعمل من أجل توفير فرص العمل لهم وإفساح المجال لهم في البناء والتنمية وألا يقتصر دورهم على الحرب فقط وتوريطهم في صراعات سياسية.

وطالب أبوجناح شباب فزان بالمشاركة في بناء السلام والمشاركة في الانتخابات القادمة وتفعيل دورهم الرقابي على السلطة من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وشارك في لقاء أبو جناح مع المجلس الأعلى لشباب فزان القوى الشبابية ونشطاء بالمنطقة الجنوبية، وجرى مناقشة تفعيل دور الشباب في اتجاه خدمة فزان وكامل ربوع ليبيا.