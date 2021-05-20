مركز طبرق الطبي يشرع في تجهيز غرفة العناية القلبية بعد صيانتها

شرعت إدارة مركز طبرق الطبي في تجهيز غرفة العناية القلبية بعد استكمال أعمال الصيانة التي أجريت لها مؤخرا وذلك وفقاً لتوجيهات مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي تمهيد لإعادة افتتاحها للمرضى.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق لـ«بوابة الوسط» إن أعمال الصيانة لغرفة العناية القلبية بالمركز الطبي شملت عدد من الأسرة والمفروشات وذلك كجزء أول من عملية التجهيز للعناية وبعد ذلك يتم تجهيزها بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة.

وأكد المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج الجالي أكد أن إدارة المركز تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى بعد عمليات الصيانة التي تجري لمختلف أقسام المركز.

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