الشلوي يبحث سُبل تذليل صعوبات عمل مركز البحوث الصناعية

اجتمع وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي، اليوم الخميس، مع مدير عام مركز البحوث الصناعية حسين العريبي وعدد من مدراء الإدارات في المركز بمقره بتاجوراء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن أن وكيل الوزارة اطلع خلال الاجتماع على هيكيلة المركز ونشاطاته خلال العام الماضي كما تمت مناقشة كيفية تذليل الصعوبات والإشكاليات العالقة وترتيب عدد من المقترحات لحلحلة المختنقات الفنية والإدارية والمالية كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مع مجلس إدارة المركز وإدارته العامه وبحث سبل تطويره وتنشيط المشاريع المتعثرة والنظر في المتوقفة منها.