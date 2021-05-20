اللافي يلتقي رئيس شعبة المؤسسات الأمنية بالبعثة الأممية

بحث عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم، مع رئيس شعبة المؤسسات الأمنية ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، سليم رعد، والوفد المرافق له، بحثوا مسار توحيد المؤسسة العسكرية، والمصالحة الوطنية والانتخابات.

الوفد الأممي أشاد بجهود لجنة خمسة زائد خمسة التي ستفضي إلى فتح الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب لزرع الثقة بين الطرفين، مؤكدا أهمية المصالحة الوطنية في لم شمل الليبيين، وتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.

بدوره أكد اللافي أن نجاح اللجنة في المهمة الموكلة لها سيكون بداية الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة نهاية العام.

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