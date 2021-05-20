وزير الصحة يتفق مع نظيره التونسي على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الخاصة بالقطاع الصحي

اتفق وفد وزارة الصحة الليبية برئاسة وزير الصحة علي الزناتي، اليوم الخميس، مع وزير الصحة التونسي فوزي مهدي، بمقر وزارة الصحة التونسية، على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين فيما يخص قطاع الصحة والعمل على تبادل الخبرات بين اللدين لما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وجاءت زيارة الوفد الليبي بناءً على دعوة لوزير الصحة لتونسي لزيارة ليبيا لإستكمال لقاءاتهما والوقوف على نتائج العمل الذي اتفقوا عليه وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاع الصحي الليبي والتونسي.