لجنتا فرز المناصب السيادية بمجلسي النواب والدولة تمهدان لأرضية مشتركة قبل “لقاء المغرب”

عقدت لجنة فرز المرشحين لتولي المناصب السيادية بمجلس الدولة اجتماعا اليوم الخميس مع لجنة مجلس النواب المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري إن الاجتماع عقد بمقر ديوان مجلس الدولة بالعاصمة طرابلس.

وأضاف المكتب في إيجاز طالعته “الساعة 24″، أن الاجتماع جاء للتباحث من أجل الوصول لأرضية مشتَركة بين المجلسين بشأن التوافق على باقي المناصب السيادية.

وجاء هذا الاجتماع قبل اللقاء المقرر عقده بداية الأسبوع المقبل بين “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة “خالد المشري” في المملكة المغربية، لمناقشة الخلاف الحاصل على اختيار المناصب السيادية وتقريب وجهات النظر بهذا الخصوص.