النويري: البرلمان يلعب دورا محوريا في تنفيذ خارطة الطريق والاستحقاقات التشريعية

شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، على أهمية دور أعضاء مجلس النواب في تنفيذ خارطة الطريق والاستحقاقات التشريعية المناطة بالمجلس.

جاء ذلك خلال حفل معيادة أقيم بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس بمجمع قاعات ريكسوس بمناسبة عيد الفطر المُبارك.

وأوضح بيان صادر عن مجلس النواب، أن ذلك جاء بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري عدد من أعضاء المجلس ونائب رئيس ديوان مجلس النواب رسمي بالروين وعدد من موظفي فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس.

وتقدم النائب الأول، بالتهنئة لأعضاء المجلس والموظفين، متمنياً الخير لليبيا وشعبها، مؤكداً أهمية دور مجلس النواب خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن.

كما عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اجتماعاً تشاورياً مع عدد من أعضاء المجلس، تم خلاله بحث الأوضاع في البلاد بشكل عام، بالإضافة إلى مناقشة الشؤون الداخلية للمجلس وعمل اللجان النيابية المختصة.