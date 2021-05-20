السايح: مستوى الجاهزية للانتخابات القادمة وصلت إلى 70 بالمئة

عقد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم، اجتماعا استثنائيا للمجلس والإدارة العامة وفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية في بنغازي، وذلك لبحث الاستعدادات النهائية للعملية الانتخابية، وآخر مستجدات المشهد الانتخابي المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، حيث أكد السايح أن الجاهزية للعملية الانتخابية وصلت إلى نسبة سبعين بالمئة.
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قناة ليبيا
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