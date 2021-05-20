جلسة حوارية حول حقوق السجين بين التشريع والواقع

أقامت منظمة التعاون والإغاثة العالمية بالتعاون مع مشروع شارب، الجلسة الحوارية الثالثة حول جرائم العنف والإخفاء القسري وحقوق السجين بين التشريع والواقع، بحضور رئيس المنظمة، وعميد بلدية صبراتة، ولفيف من القضاة.
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