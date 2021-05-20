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جلسة حوارية حول حقوق السجين بين التشريع والواقع

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقامت منظمة التعاون والإغاثة العالمية بالتعاون مع مشروع شارب، الجلسة الحوارية الثالثة حول جرائم العنف والإخفاء القسري وحقوق السجين بين التشريع والواقع، بحضور رئيس المنظمة، وعميد بلدية صبراتة، ولفيف من القضاة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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