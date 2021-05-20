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التطورات الليبية على رأس مباحثات وزيري خارجية مصر واليونان

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري مع نظيره اليونان “نيكوس دندياس”، التطورات الليبية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن شكري استقبل دندياس اليوم الخميس في القاهرة، وتناولا مجمل ملفات التعاون بين الدولتيّن وسُبل تطويرها، وكذا القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية بالنسبة للبلديّن.

وأضاف البيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، وخاصةً مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة في هذا الصدد.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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