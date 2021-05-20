عقيلة صالح ونورلاند يؤكدان على إجراء الانتخابات بموعدها

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها 24 ديسمبر القادم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عقيلة صالح ونورلاند في القاهرة، الخميس، تم فيه مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المحلية والدولية لتنفيذ خارطة الطريق لاسيما الدور الهام لمجلس النواب خلال هذه المرحلة.

ووفق بيان لمجلس النواب، فقد “أكد نورلاند خلال اللقاء على ان اعتماد القاعدة الدستورية واعتماد الميزانية العامة للدولة اختصاص أصيل لمجلس النواب”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية