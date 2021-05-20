لقاء علمي بكلية الهندسة جامعة صبراتة حول الاتصالات

أحيت كلية الهندسة بجامعة صبراتة اليوم لقاءا علميا بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بمشاركة شركة هاتف ليبيا، وحضور عميد وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، ومندوبي الشركات والهيئات والمؤسسات المعنية بهذا المجال.

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