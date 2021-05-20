بالكور يتوقع إجراء تعديلات جديدة على الميزانية

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، إنه سيتم إجراء عدة تعديلات على الميزانية ليتم بعدها اعتمادها.
بالكور وفي تصريحات صحفية، أكد أنه من الاستحالة اعتماد الميزانية بالقيمة المعدلة والتي تقدر بثلاثة وتسعين مليارا.
قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، إنه سيتم إجراء عدة تعديلات على الميزانية ليتم بعدها اعتمادها.
بالكور وفي تصريحات صحفية، أكد أنه من الاستحالة اعتماد الميزانية بالقيمة المعدلة والتي تقدر بثلاثة وتسعين مليارا.
حسبي الله ونعم الوكيل فيك تاخد في اكتر من 20000 دينار وتريد تخفيظ ميزانية البعتات ومرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الدين يتقاضون 1450 دينار كحد اقصى
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