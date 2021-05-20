تفاصيل زيارة الدبيبه لمدينة بني وليد

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه عددا من المؤسسات الخدمية خلال زيارته لمدينة بني وليد

وبين المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الدبيبه تجول في مصنع السجاد بالمدينة التابع لشركة إنماء للصناعات الصوفية، حيث اطلع على خطوط الانتاج وظروف العمل بالمصنع واستمع لشرح وافٍ من قبل المسؤولين عن المصنع لما يواجهه العمل من معوقات وأعطى تعليماته للجهات المختصة بتوفير ما يلزم لزيادة الانتاج بالمصنع، كما تقرر زيادة مرتباتهم بنسبة 70%، ليساهموا بالارتقاء بهذا الصرح الصناعي.

وتفقد الدبيبه عددا من المشروعات المتوقفة بالبلدية حيث زار موقع بناء المدرسة النموذجية بمنطقة سوف الجين الذي توقفت أعمال البناء به منذ سنة 2010 وأعطى تعليماته لجهاز تنمية المراكز الإدارية بسرعة إنجاز العمل بالمشروع الذي تبلغ نسبة الانجاز به 42% وتم الاتفاق على استكماله خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر، كما قام رفقة وزير التربية والتعليم بافتتاح مدرسة جمال عبدالناصر للتعليم الأساسي.

وزار الدبيبه المبنى المخصص ليكون مقراً للشركة العامة للكهرباء والذي بدأ العمل به منذ سنة 2014 ولم يتم استكماله نظراً لظروف البلاد، وأعطى تعليماته لرئيس مجلس إدارة الشركة بتعديل التعاقد مع الشركة المنفذة ليتوافق مع تعديل سعر الصرف الرسمي وليكون وفق الأسعار الحالية.

وشملت الجولة تفقد المجمع الإداري للمدينة والذي طاله التخريب خلال السنوات الماضية وتعهد الدبيبه بتوفير كل الإمكانيات المادية للبلدية لصيانة المبنى ليعود كما كان.

ورافق الدبيبه خلال الزيارة عدد من الوزراء ووزراء الدولة والمسؤولين وكان في استقباله عميد وأعضاء البلدية وعدد من الوجهاء والأعيان.