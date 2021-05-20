في العدد 287: «الميزانية والسيادية» تعرقلان المسار الآمن للانتخابات.. و«هوية ليبيا» المعركة القادمة

صدر اليوم الخميس العدد 287 من جريدة الوسط، وجاءت القصة الرئيسية في الصفحة الأولى تحت عنوان «الميزانية والسيادية تعرقلان المسار الآمن نحو الانتخابات الليبية»، ونقرأ فيها، آخر تطورات اعتماد ميزانية الدولة الليبية للعام 2021، التي أعادها مجلس النواب إلى حكومة الوحدة لتعديلها قبل أن تعيدها الحكومة إليه مرة أخرى، وهو ما دفع رئاسة مجلس النواب إلى أن تدعو إلى جلسة لتجاوز العقدتين.

وتلمح القصة الرئيسية إلى أن اعتماد البرلمان الميزانية ربما سيكون مقابل تمرير لائحة المناصب السيادية، ما اعتبره البعض صفقة البرلمان مع حكومة الوحدة.

طالع العدد الجديد من جريدة الوسط

ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير موسع يرصد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات التعافي والوفيات خلال الأسبوع، كما يتابع آخر تطورات حملات التطعيم ضد الفيروس في المدن والمناطق الليبية.

الصفحة ذاتها تضم تقريرا حول مطالب بانتخاب محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي، وجهود توحيد السياسة النقدية والمالية في ليبيا.

وفي صدر الصفحة الخامسة، نقرأ تقريرا يرصد ملامح المعركة القادمة حول هوية ليبيا، بسبب الجدل الذي أحدثه بيان معارض لنص المادة السادسة من مشروع الدستور التي تقول إن «الشريعة الإسلامية مصدر التشريع».

ويحظى العدوان الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وقصف غزة بتغطية خاصة، تبدأ من الصفحة الأولى مرورا بالصفحة الخامسة، التي تبرز موقف ليبيا الرسمية والشعبية القوي لنصرة فلسطين، بعنوان «ليبيا ترتدي الكوفية الفلسطينية: كلنا فلسطين»، ثم تتصدر «انتفاضة الشيخ جراح وممارسات الاحتلال وتعرية نتانياهو» صدر الصفحة السادسة.

نمو الاقتصادات العربية في 2021

ومن السياسة إلى الاقتصاد، نقرأ تقريرا عن تغيير مجالس الجمعيات العمومية لتسع شركات عامة بقرار من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالتزامن مع تعيينات وكلاء الوزارات الاقتصادية.

وفي الصفحة التالية سيجد القارئ موضوعا رئيسيا يلخص توقعات صندوق النقد العربي للاقتصادات العربية في تقريره السنوي، وهو يحمل مفاجأة سارة نسبيا، حيث توقع نمو اقتصادات الدول العربية بنسبة 2.9 % خلال العام 2021.

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونقرأ على صدر صفحتها تفاصيل الحوار الصريح الذي أجرته الجريدة مع رئيس قسم الصحافة بجامعة الزيتونة الدكتور عادل المزوغي، عن واقع الصحافة والإعلام في ليبيا لمناسبة اليوم العالمي للصحافة.

المزوغي قال إن السلطات كبلت الإعلام الليبي بتشريعات على مقاسها.

وفي الصفحة نفسها، تجد تقريرا لما دار في ندوة نظمتها الجمعية الليبية للآداب والفنون حول سيرة الكاتب والروائي الراحل أحمد إبراهيم الفقيه.

منافسات الدوري الليبي الممتاز

وفي صفحات الرياضة تغطية موسعة لمنافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الليبي الممتاز التي تنطلق اليوم الخميس.

كما نقرأ أيضا آخر المعلومات الخاصة باسم المدير الفني الجديد الذي سيقود المنتخب الليبي لكرة القدم.

ويضم العدد مقالات مهمة في صفحتي الرأي، بالإضافة إلى موضوعات صفحة الفن والصفحة الأخيرة.

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