قبول طلبات الزبائن الراغبين في تأجيل خصم مستحقات المصرف

أعلن مصرف الأمان قبول طلبات الزبائن الراغبين في تأجيل خصم المستحقات المترتبة عليهم إلى أجل آخر، مشيرا إلى أنه سيعمل عبر فريق مختص على إرجاع القيمة خلال أربع وعشرين ساعة، وتأجيل خصمها إلى بداية السنة عند توفر المبلغ لدى الزبون، مع عدم تحميل أي استقطاعات على علاوة الأبناء في المستقبل.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي عقب إيداع علاوة الأبناء، والتي كان للمصرف الحصة الأكبر منها، إضافة إلى عدد الحسابات الجارية الكبير التي فتحت سابقا في إطار تنفيذ علاوة أرباب الأسر المعمول بها خلال السنوات الأخيرة، وفقا للصفحة الرسمية للمصرف.

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