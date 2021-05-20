ميناء طرابلس يترقب وصول 5500 طن من القمح

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت توقع وصول عدد من السفن التجارية إلى أرصفة ميناء طرابلس البحري.

وبحسب بيانات الشركة، فإن الميناء على موعد مع السفينة سامح التابعة للوكيل الملاحي الشيمة، وعلى متنها 5500 طن من القمح، إضافة لوصول السفينة شودزيز التابعة للوكيل الملاحي طرابلس وعلى متنها 248 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما وتترقب إدارة الميناء أيضًا وصول السفينة كونتشيب جين التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا، وعلى متنها 150 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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