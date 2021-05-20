شُرطة نجدة بنغـازي تضبط تشكيل عصابي خطير قائم على السرقة والابتزاز

قالت وزراة الداخلية، إن شُرطة النجدة ببنغـازي، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي خطير قائم على عمليات سلب وابتزاز الأطفال بالإضافة إلى المتاجرة بالمخدرات.
وأكدت الوزارة في بيانها مساء اليوم الخميس، إن وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة بنغـازي، ألقت القبض على تشكيل عصابي خطير.
وأوضحت أن ذلك جاء ضمن خطة العمل المتواصل لقسم البحث الجنائي بنغازي في مواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، وضبط تُجار المخدرات والتشكيلات العصابية، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وأكد رجال وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة بنغـازي، أن التشكيل العصابي قائم على عمليات سلب وابتزاز الأطفال بالإضافة إلى المتاجرة بالمخدرات.
ولفتت وزارة الداخلية، إلى أن ذلك جاء بعد ورود معلومات لوحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة مفادها وجود هذا التشكيل العصابي ومن خلال تكثيف أعمال التحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية أعضاء التشكيل وأماكن تواجدهم ونشاطهم.
وتم ضبط أفراد هذا التشكيل بعد إعداد كمين محكم وتم ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأقراص مخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية والذخائر وأسلحة بيضاء.
وبالاستدلال معهم تبين تورطهم بعدة قضايا منها المُتاجرة بالمخدرات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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