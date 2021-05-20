شُرطة نجدة بنغـازي تضبط تشكيل عصابي خطير قائم على السرقة والابتزاز

قالت وزراة الداخلية، إن شُرطة النجدة ببنغـازي، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي خطير قائم على عمليات سلب وابتزاز الأطفال بالإضافة إلى المتاجرة بالمخدرات.

وأكدت الوزارة في بيانها مساء اليوم الخميس، إن وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة بنغـازي، ألقت القبض على تشكيل عصابي خطير.

وأوضحت أن ذلك جاء ضمن خطة العمل المتواصل لقسم البحث الجنائي بنغازي في مواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، وضبط تُجار المخدرات والتشكيلات العصابية، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وأكد رجال وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة بنغـازي، أن التشكيل العصابي قائم على عمليات سلب وابتزاز الأطفال بالإضافة إلى المتاجرة بالمخدرات.

ولفتت وزارة الداخلية، إلى أن ذلك جاء بعد ورود معلومات لوحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة مفادها وجود هذا التشكيل العصابي ومن خلال تكثيف أعمال التحري وجمع المعلومات تم تحديد هوية أعضاء التشكيل وأماكن تواجدهم ونشاطهم.

وتم ضبط أفراد هذا التشكيل بعد إعداد كمين محكم وتم ضبطهم بحوزتهم مواد مخدرة وأقراص مخدرة ومجموعة من الأسلحة النارية والذخائر وأسلحة بيضاء.

وبالاستدلال معهم تبين تورطهم بعدة قضايا منها المُتاجرة بالمخدرات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.