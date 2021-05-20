رئيس حكومة الوحدة في زيارة تفقدية لمدينة بني وليد على رأس وفد وزاري

بني وليد 20 مايو 2021 (وال)- وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس إلى مدينة بني وليد، في زيارة تفقدية للإطلاع على الأوضاع المعيشية وتفقد المرافق الخدمية للمدينة، وللاجتماع مع عدد من المسؤولين والوجهاء بالمدينة.

ويضم الوفد وزراء الداخلية، الخارجية، العدل، المالية، الحكم المحلي، النفط والغاز، التخطيط، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة، المواصلات، التربية والتعليم، التعليم العالي والبحث العلمي، التعليم التقني، العمل والتأهيل، الخدمة المدنية، الثقافة والتنمية المعرفية، الشباب، الرياضة الإسكان والتعمير، الزراعة والثروة الحيوانية، الثروة البحرية، الموارد المائية، الصناعة والمعادن، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال