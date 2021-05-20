مجموعة العمل السياسية لعملية برلين تؤكد بأن إجراء الانتخابات في موعدها يُشكل تحولا ديمقراطيًا في ليبيا

طرابلس 20 مايو 2021 ( وال ) – عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية لعملية برلين “الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، اجتماعًا لمجموعة العمل في 19 مايو لتقييم التقدم المحرز على المسار السياسي في ليبيا.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها، أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أن إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 لا يزال يُمثل الأولوية القصوى لاستكمال المرحلة التحضيرية، والتحول الديمقراطي في ليبيا على النحو المتفق عليه في خارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي LPDF)).

وأثنى المشاركون في الاجتماعات على عمل اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي التي أعدت مقترحًا لوضع أساس دستوري للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، كما رحبوا بالقرار الذي اتخذه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بعقد جلسة عامة افتراضية للملتقى في 26 و 27 مايو للنظر في هذا الاقتراح وشجع الرئيسان المشاركان منتدى الحوار الوطني والسياسي، على توضيح جميع النقاط العالقة بروح من التوافق بهدف الوصول إلى اتفاق واسع النطاق.

وأشار الرؤساء المشاركون، في هذا السياق، إلى قرار مجلس الأمن 2570 (2021) بتاريخ 16 أبريل 2021 الذي يدعو السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، وتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات وسن التشريعات عند الضرورة، بحلول 1 يوليو 2021. (وال)

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