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“سياسية مؤتمر برلين” ترحب بالتقدم في المسار الليبي

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عن عملية برلين (الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا) اجتماعاً لمجموعة العمل في 19 مايو لتقييم التقدم المحرز على المسار السياسي في ليبيا.

وأكدوا مجدداً أن إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 ما يزال يتصدر سلم الأولويات بغية استكمال المرحلة التحضيرية في ليبيا والتحول الديمقراطي على النحو المتفق عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأثنى الرؤساء المشاركون على عمل اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى والتي أعدت مقترحاً لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

ورحبوا بالقرار الذي اتخذه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بعقد جلسة عامة افتراضية للملتقى في 26 و 27 مايو لدراسة هذا المقترح. وحث الرؤساء المشاركون أعضاء الملتقى على استكمال كافة النقاط العالقة بروح من التوافق بهدف التوصل إلى اتفاق واسع النطاق بشأنها.

وأشار الرؤساء المشاركون في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن 2570 (2021) المعتمد في 16 أبريل 2021 والذي يدعو السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس النواب، إلى تيسير إجراء انتخابات 24 ديسمبر 2021 وتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات اللازمة حسب الاقتضاء وذلك بحلول 1 يوليو 2021.

ورحبوا باستعداد مجلس النواب، كما ورد في التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس، لاستلام مقترح القاعدة الدستورية من ملتقى الحوار السياسي الليبي والنظر فيه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ص ك 16 م:
    20 مايو، 2021 الساعة 10:08 م

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