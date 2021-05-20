بعيو: «شكشك» مغتصب ومنتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة

وجه محمد بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، خطابا رسميا إلى «الدكتور عمر عبدربه صالح» رئيس ديوان المحاسبة البيضاء، أكد فيه أنه لا يعترف بما وصفه بـ”المغتصب منتحل الصفة” المحكوم قضائياً بانعدام ولايته المدعو خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس.

وقال بعيو، في خطابه:” أتقدم لكم بالشكر والامتنان لما ورد بكتابكم إلينا بتاريخ 5/5/2021 تحت الرقم م.ر.د 92/21 والذي وضع الأمور في نصابها ونصر الحق وجهر بالحقيقة وأوقف تجاوزات ومخالفات وفساد واستهتار منتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس مغتصب مقر وأختام وإمكانيات هذه المؤسسة الليبية الوطنية”.

وأضاف بعيو:” إننا في المؤسسة الليبية للإعلام نعرف جيدا اختصاصات ومهام وصلاحيات ديوان المحاسبة، ونحترمه كمؤسسة هامة من مؤسسات الدولة ولم ولن نعرقل أداءه لمهامه وقد فتحنا وسنفتح له قلوبنا وأبوابنا وملفاتنا ليمارس عمله بكل التزام وشفافية”.

واستطرد:” لكننا أبدا لن نعترف بإجراءات وقرارات المدعو خالد أحمد شكشك منتحل الصفحة فاقد الشرعية بموجب قرارات السلطة التشريعية صاحبة الولاية والاختصاص وبمقتضى أحكام قضائية نهائية صدرت بحقه لابد من تنفيذها ولا يمكن لأحد مخالفاتها ولا مناص من أن ينال هذا المنتحل المتجاوز المتطاول على القضاء عقابه الرادع عن جريمة إنكار العدالة”.

وأكد أن المؤسسة الليبية للإعلام ستلتزم بما ورد في كتاب ديوان المحاسبة البيضاء، متابعا:” راجين منكم اتخاذ ما يمكن إلزام الجهات التي لازالت تتعامل مع هذا الشخص المنتحل المدعي بالتوقف عن التعامل معه وتحرير ديوان المحاسبة بطرابلس من احتلاله وعدوانه”.