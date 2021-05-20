جلسة بين وزيري الصحة التونسي والليبي لدعم التعاون في المجال الصحي

مثل دعم التعاون والشراكة في المجال الصحي بين تونس وليبيا محور جلسة العمل المشتركة التي انعقدت, اليوم الخميس, بمقر وزارة الصحة التونسية بإشراف وزير الصحة التونسي فوزي المهدي ونظيره بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي.

وبحث اللقاء السبل الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجال الصحي ودعم التعاون المشترك في مجال الأدوية والاستفادة من التجربة التونسية في مجال الإدارة والتصرف في المؤسسات الاستشفائية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية دفع التعاون في مجال مكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة أزمة تفشي كورونا من خلال تبادل التجارب والمعلومات.

وفي سياق متصل, تم التأكيد خلال اللقاء على العزم المشترك لتشجيع تبادل الوفود الطبية وإيجاد الحلول العملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى والجرحى الليبيين في المؤسسات الصحية التونسية.

وكان وزير الصحة التونسي قدأكد, خلال جلسة برلمانية عامة اليوم الخميس, وجود صعوبات لإجراء التحاليل بالمعابر الحدودية, وخصوصا بالمطارات, مضيفا أنه بصدد بحث الموضوع مع وزارة النقل.

وأشار المهدي إلى أنه سيتدارس مع نظيره الليبي سبل تطوير وتيسير تطبيق الإجراءات الوقائية في المعابر البرية مع ليبيا