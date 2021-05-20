وزير الدولة لشؤون الهجرة يزور بلديات وادي الآجال

وصل وزير الدولة لشؤون الهجرة في حكومة الوحدة الوطنية، أجديد معتوق أجديد، اليوم الخميس، إلى وادي الآجال جنوب غرب ليبيا في زيارة إلى بلديات المنطقة (أوباري، بنت بيه، الغريفة).

وكان في استقبال أجديد لدى وصوله إلى بلدية بنت بيه عميد المجلس البلدي والأعيان وشيوخ المنطقة، حيث جرى خلال الزيارة الوقوف على الأوضاع والمشاكل التي تعاني منها البلدية وسبل حلها.

ومن بنت بيه، انطلق أجديد إلى مدينة أوباري للاجتماع مع عميد وأعضاء المجلس البلدي والجهات الأمنية داخل البلدية لمناقشة المشاكل الأمنية التي تعاني منها بلدية أوباري، وسبل معالجتها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

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كما زار وزير الدولة لشؤون الهجرة بلدية الغريفة حيث اجتمع مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الذين اطلعوه على احتياجات البلدية في مختلف القطاعات.

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