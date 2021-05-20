«العرفي»: البرلمان لن يعتمد الميزانية قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية

قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن لجنتنا أنهت عملها فيما يخصّ المناصب السيادية، وننتظر ما أنجزته لجنة الأعلى للدولة في جلسة البرلمان الإثنين المقبل، ولن تُعتمد الميزانية قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية.

وأضاف العرفي، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24″ أن لجنة الأعلى للدولة عقدت عدة اجتماعات بخصوص المناصب السيادية، والمطلوب منها ليس عملا كبيرا بل اختيار 3 أسماء من أصل 7 اختيرت من لجنة النواب، وراعينا فيها الأمانة والمصداقية لتخدم الصالح العام .

وأشار إلى أن الطعون في الأسماء المقترحة يجب أن تكون لأسباب مقنعة كوجود شبهات فساد، أو أن يكون المتقدّم غير ليبي أو لا تتوفر فيه الشروط والمعايير المطلوبة، ولكن أن يطعن في ليبي لجلب آخر مكانه فهذا غير صحيح.

وتابع:” وفق “بوزنيقة 1″ يتم الاختيار وفق الكفاءة والقدرات، وهناك وكلاء ورؤساء مجالس إدارة لهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات تفاديا لما حدث في السابق، بانفراد بعض شاغلي هذه المناصب باتخاذ القرارات”.