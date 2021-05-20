صلاح البكوش: الانتخابات الرئاسية النزيهة تطلب أولاً استقراراً أمنياً.. والبرلمانية أسهل

شكك صلاح البكوش، مستشار لجنة الحوار بمجلس الدولة الاستشاري، في قدرة السلطة الحالية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر بسلاسة، معتبرا أن الأمر سيواجه بتحديات أمنية وتنظيمية.

قال البكوش في مداخلة عبر سكايب مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء اليوم ورصدته “الساعة 24” إن: “الانتخابات النزيهة والحرة تطلب أوضاعا أمنية مستقرة ولكن هذا لا يمنع من إجراء الانتخابات، وإن كانت الانتخابات البرلمانية أسهل لأنها محلية، بعكس الانتخابات الرئاسية، فمن هو المرشح الرئاسي القادر على الذهاب إلى جميع أنحاء ليبيا دون أرتال مسلحة؟” وفق قوله.