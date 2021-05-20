اتفاق تونسي ليبي لإيجاد حل لأزمة ديون علاج المرضى والجرحى

اتفق وزير الصحة التونسي فوزي مهدي مع نظيره الليبي علي الزناتي على أهمية دفع التعاون في مجال مكافحة الأمراض الجديدة والمستجدة وحل أزمة الديون المرتبة على علاج الجرحى والمرضى.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها، اليوم الخميس، أن الطرفين عقدا جلسة عمل مشتركة بمقر الوزارة وبحضور عدد من المسئولين بالوزارة وبسفارة ليبيا لدى تونس.

وبحث الجانبان السبل الكفيلة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في المجال الصحي ودعم التعاون المشترك في مجال الأدوية والاستفادة من التجربة التونسية في مجال الإدارة والتصرف في المؤسسات الاستشفائية.

كما أكد المسئولان العزم المشترك لتشجيع تبادل الوفود الطبية وايجاد الحلول العملية لسداد الديون المترتبة عن علاج المرضى والجرحى الليبيين في المؤسسات الصحية التونسية.

وعقد وزيري الصحة التونسي والليبي اجتماعا مشتركا لتدارس سبل تطوير وتيسير تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء «كورونا» في المعابر البرية مع ليبيا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا