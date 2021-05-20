الدبيبة خلال مشاركته في حفل تخريج طلبة جامعة بني وليد: لن ندخر جهداً في سبيل دعم الشباب

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والوزراء المرافقين له في زيارة مدينة بني وليد، مساء اليوم الخميس، في حفل تخريج عددا من طلبة جامعة بني وليد.

وعبر الدبيبة، في كلمته للخريجين، عن تقديره وامتنانه بوجوده في مدينة بني وليد، وسعادته بالشباب الذين تخرجوا اليوم متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم العملية.

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية لن تدخر جهداً في سبيل دعم الشباب في كافة المجالات.

وشدد الدبيبة، على ضرورة تكاتف الجهود لمصالحة حقيقية مبنية على أساس العدالة وجبر الضرر وإنفاذ القانون، بعد سنوات من الحروب والصراعات، مؤكداً أن الشباب هم الفاعل الحقيقي في هذه العملية.

وفي نهاية الحفل، قدم رئيس الحكومة، شهادات التكريم للخريجين، وسط حضور كبير للمسؤولين والأعيان بالمدينة وأهالي وأصدقاء الطلبة الخريجين.