ليبيا الان

البكوش: الانتخابات الرئاسية النزيهة تطلب أولاً استقراراً أمنياً.. والبرلمانية أسهل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

شكك صلاح البكوش، مستشار لجنة الحوار بمجلس الدولة الاستشاري، في قدرة السلطة الحالية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر بسلاسة، معتبرا أن الأمر سيواجه بتحديات أمنية وتنظيمية.

البكوش، وفي مداخلة عبر سكايب مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – مساء اليوم، قال: “الانتخابات النزيهة والحرة تطلب أوضاعا أمنية مستقرة ولكن هذا لا يمنع من إجراء الانتخابات، وإن كانت الانتخابات البرلمانية أسهل لأنها محلية، بعكس الانتخابات الرئاسية، فمن هو المرشح الرئاسي القادر على الذهاب إلى جميع أنحاء ليبيا دون أرتال مسلحة؟”، وفق قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك