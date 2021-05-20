العرفي: لن نعتمد الميزانية قبل حسم شاغلي المناصب السيادية

ال عبد المنعم العرفي، عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب، إن لجنتنا أنهت عملها فيما يخصّ المناصب السيادية، وننتظر ما أنجزته لجنة الأعلى للدولة في جلسة البرلمان الإثنين المقبل، ولن تُعتمد الميزانية قبل تسمية شاغلي المناصب السيادية.

وأكد العرفي، في تصريحات صحفية، أن لجنة الأعلى للدولة عقدت عدة اجتماعات بخصوص المناصب السيادية، والمطلوب منها ليس عملا كبيرا بل اختيار 3 أسماء من أصل 7 اختيرت من لجنة النواب، وراعينا فيها الأمانة والمصداقية لتخدم الصالح العام.

وأضاف أن الطعون في الأسماء المقترحة يجب أن تكون لأسباب مقنعة كوجود شبهات فساد، أو أن يكون المتقدّم غير ليبي أو لا تتوفر فيه الشروط والمعايير المطلوبة، ولكن أن يطعن في ليبي لجلب آخر مكانه فهذا غير صحيح.

وأوضح:” أنه وفق اتفاق”بوزنيقة 1″ يتم الاختيار وفق الكفاءة والقدرات، وهناك وكلاء ورؤساء مجالس إدارة لهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات تفاديا لما حدث في السابق، بانفراد بعض شاغلي هذه المناصب باتخاذ القرارات”.