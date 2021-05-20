وزيرة الدولة لشؤون الهجرة يتفقد معبر إيسين الحدودي مع الجزائر

تفقد وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية، أجديد معتوق أجديد، اليوم الخميس، معبر إيسين الحدودي مع الجزائر في جنوب غرب ليبيا.

ورافق الوزير خلال زيارته عميد وأعضاء المجلس البلدي غات والأجهزة والوحدات الأمنية في المنطقة.

واطلع أجديد خلال جولته على أوضاع منفذ إيسين الحدودي حيث أوضح له عميد بلدية غات أهمية المعبر من النواحي الأمنية والاقتصادية بين ليبيا والجزائر.

كما استمع الوزير خلال الزيارة إلى شكاوى الأجهزة العاملة بالمنفذ، واعدا بعرضها على الجهات المسؤولة لحلحلتها وتقديم الدعم اللازم لهم.

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وأجرى وزير الدولة لشؤون الهجرة في اليومين الماضيين زيارة إلى منفذ الثوم الحدودي مع النيجر ضمن جولته التي بدأها في المنطقة الجنوبية منذ الأحد الماضي.

وصل أجديد، في وقت سابق اليوم، إلى وادي الآجال جنوب غرب ليبيا في زيارة إلى بلديات المنطقة (أوباري، بنت بيه، الغريفة)، وعقد لقاءات مع مسؤوليها المحليين.

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