التطورات الليبية تتصدر مباحثات وزيري خارجية مصر واليونان

بحث سامح شكري وزير الخارجية المصري، أمس الخميس، مع نظيره اليونان نيكوس دندياس، التطورات الليبية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إن شكري استقبل دندياس اليوم الخميس في القاهرة، وتناولا مجمل ملفات التعاون بين الدولتيّن وسُبل تطويرها، وكذا القضايا الإقليمية التي تمثل أولوية بالنسبة للبلديّن.

وأضاف البيان أن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من الملفات الإقليمية، وخاصةً مستجدات الأوضاع في كل من ليبيا ومنطقة شرق المتوسط، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة في هذا الصدد.