مراجعة ملخصات البحوث المقدمة لمؤتمر مكافحة الجريمة السنوي ببنغازي

أخبار ليبيا24

راجعت اللجنة العلمية للمؤتمر الوطني السنوي لمكافحة الجريمة، الذي سيعقد في 10-11 يوليو 2021 في قاعة المؤتمرات قاريونس بنغازي، ملخصات البحوث المقدمة للمؤتمر وتقديم التقييم اللازم حيالها.

أتى ذلك بعد وصول عدد كبير من الملخصات في مختلف المحاور العلمية المعلنة للمؤتمر، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي للمؤتمر على فيسبوك.

ويهدف المؤتمر إلى مساعدة صانعي السياسات في ليبيا عبر توفير منصة علمية ومهنية مناسبة للخبراء والأكاديميين والمتخصصين من أفراد ومؤسسات في كافة الجوانب ذات العلاقة التبادل الآراء والأفكار.

كما يهدف إلى تحديد مؤشرات واتجاهات الجريمة المستشرية في المجتمع وسبل مكافحتها، ورصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التفشي الجريمة، وتبادل الخبرات في مجال الأمن والقانون ووضع السياسات العامة لمنع الجريمة وإرساء العدالة وسيادة القانون.

وسيناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية، هي الاقتصادي والاجتماعي والنفسي والجرائم الإلكترونية والمحور المؤسسي والقانوني والقضائي.