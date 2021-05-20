بعيو: شكشك مغتصب ومنتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة

وجه رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، خطابا رسميا إلى رئيس ديوان المحاسبة البيضاء، عمر عبدربه أكد فيه أنه لا يعترف بما وصفه بـ”المغتصب منتحل الصفة” المحكوم قضائياً بانعدام ولايته المدعو خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس.

بعيو، وفي خطابه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: ”أتقدم لكم بالشكر والامتنان لما ورد بكتابكم إلينا بتاريخ 5/5/2021 تحت الرقم م.ر.د 92/21 والذي وضع الأمور في نصابها ونصر الحق وجهر بالحقيقة وأوقف تجاوزات ومخالفات وفساد واستهتار منتحل صفة رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس مغتصب مقر وأختام وإمكانيات هذه المؤسسة الليبية الوطنية”.

وأضاف: ”إننا في المؤسسة الليبية للإعلام نعرف جيدا اختصاصات ومهام وصلاحيات ديوان المحاسبة، ونحترمه كمؤسسة هامة من مؤسسات الدولة ولم ولن نعرقل أداءه لمهامه وقد فتحنا وسنفتح له قلوبنا وأبوابنا وملفاتنا ليمارس عمله بكل التزام وشفافية”.

واستطرد: ”لكننا أبدا لن نعترف بإجراءات وقرارات المدعو خالد أحمد شكشك منتحل الصفة فاقد الشرعية بموجب قرارات السلطة التشريعية صاحبة الولاية والاختصاص وبمقتضى أحكام قضائية نهائية صدرت بحقه لابد من تنفيذها ولا يمكن لأحد مخالفاتها ولا مناص من أن ينال هذا المنتحل المتجاوز المتطاول على القضاء عقابه الرادع عن جريمة إنكار العدالة”.

وأكد أن المؤسسة الليبية للإعلام ستلتزم بما ورد في كتاب ديوان المحاسبة البيضاء، متابعا:” راجين منكم اتخاذ ما يمكن إلزام الجهات التي لازالت تتعامل مع هذا الشخص المنتحل المدعي بالتوقف عن التعامل معه وتحرير ديوان المحاسبة بطرابلس من احتلاله وعدوانه”.