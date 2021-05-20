الشريف: أرى أن نبقي على الصديق الكبير بدلاً من منح المنصب لعقيلة على طبق من ذهب

قال فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، إن: “عقيلة صالح رئيس مجلس النواب يمارس الابتزاز بحق المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس الدولة بتأخير اعتماد الميزانية، ومعه مجموعة من النواب يناورون للوصول إلى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، كي يضمنوا السيطرة على عوائد النفط” وفق قوله.

أضاف الشريف في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – ورصدته “الساعة 24”: “من الأفضل أن يتم تحييد منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والإبقاء عليه رغم سوءه إلى انتخابات 24 ديسمبر، بدلا من منحه لعقيلة صالح على طبق من ذهب، فهو مستعد أن يتنازل عن جميع المناصب في سبيل الحصول على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي” على حد تعبيره.

وتابع الشريف: “لا أتوقع أن نكون أمام جلسة مكتملة النصاب بمجلس النواب يوم الإثنين لمناقشة الميزانية، فالضغوط كثيرة وإن كانت إيجابية فبإمكانها حسم الأمور في غضون ساعات” وفق قوله.