الدبيبة يقرر زيادة مرتبات العاملين بمصنع السجاد في بني وليد بنسبة 70%

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، زيادة مرتبات العاملين بمصنع السجاد في بني وليد بنسبة 70%، كما وجه الجهات المسؤولة باستكمال عدد من المشاريع المتوقفة في البلدية، وافتتح مدرسة للتعليم الأساسي، وذلك خلال زيارته للبلدية اليوم الخميس.

وكان في استقبال الدبيبة ومرافقيه من وزراء حكومة الوحدة الوطنية لدى وصولهم إلى بني وليد عميد وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الوجهاء والأعيان.

وأجرى الدبيبة خلال زيارته إلى بني وليد جولة في المدينة شملت مصنع السجاد بالمدينة التابع لشركة إنماء للصناعات الصوفية، كما تفقد عدد من المشروعات المتوقفة في البلدية ومنها موقع بناء المدرسة النموذجية بمنطقة سوف الجين الذي توقفت أعمال البناء فيها منذ العام 2010، كما زار المبنى المخصص ليكون مقرا للشركة العامة للكهرباء الذي توقف العمل فيه منذ العام 2014، ولم يستكمل بسبب الظروف التي مرت بها البلاد كما شملت الجولة المجمع الإداري في المدينة الذي طاله التخريب خلال الفترة الماضية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على فيسبوك، إن الدبيبة أعطى تعليماته للجهات المختصة بتوفير ما يلزم لزيادة الانتاج بمصنع السجاد، وقرر زيادة مرتبات العاملين فيه بنسبة 70% تشجيعاً لهم ليساهموا بالارتقاء بهذا الصرح الصناعي، وذلك بعد اطلاعه على خطوط الإنتاج وظروف العمل بالمصنع واستماعه لشرح وافٍ من قبل المسؤولين عن المصنع لما يواجهه العمل من معوقات.

كما أعطى الدبيبة تعليمات لجهاز تنمية المراكز الإدارية بسرعة إنجاز العمل بمشروع المدرسة النموذجية بمنطقة سوف الجين والذي تبلغ نسبة الانجاز فيه 42%، وتم الاتفاق على استكماله خلال فترة لا تتعدى 6 أشهر»، كما قام رفقة وزير التربية والتعليم بافتتاح مدرسة جمال عبدالناصر للتعليم الأساسي.

ووجه الدبيبة تعليمات إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بتعديل التعاقد مع الشركة المنفذة لمقر مبنى الشركة في بني وليد ليتوافق مع تعديل سعر الصرف الرسمي وليكون وفق الأسعار الحالية.

كما وعد بتوفير كل الإمكانيات المادية للبلدية لصيانة مبنى المجمع الإداري في بني وليد ليعود كما كان، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وفي ختام الزيارة أقيمت مأدبة غداء على شرف رئيس حكومة الوحدة الوطنية والوفد المرافق له بحضور أعيان ومشايخ المدينة حيث عبر الحضور خلالها عن ترحيبهم بهذه الزيارة الهامة للوفد الحكومي لبني وليد.